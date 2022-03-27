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    Osmaniye'de kaza: Genç polis öldü

    İki otomobilin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
    • DHA
    • 27.03.2022 - 08:52
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    Osmaniye'de kaza: Genç polis öldü

    31 yaşındaki polis memuru Barış Yılmaz yönetimindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil, akşam saatlerinde Osmaniye’nin E-90 Otoyolu Bahçe ilçesinde Osman A.’nın kullandığı 61 AD 455 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazada Barış Yılmaz hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi Şeyma Yılmaz ve diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

    YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerince Gaziantep ve Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

    Osmaniye de kaza: Genç polis öldü #1

    GAZİANTEP’TE GÖREV YAPIYORDU

    Yaşamını yitiren Barış Yılmaz'ın Gaziantep'te görev yaptığı öğrenildi.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Osmaniye de kaza: Genç polis öldü #2

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