Osmaniye'de kaza sonucu servis minibüsü devrildi: 2 yaralı İçinde yolcu bulunmayan servis minibüsü, seyir halinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve kardeşi yaralandı.

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İHA

Osmaniye'nin Akyar köyünde korkunç bir kaza meydana geldi.

Murat O. idaresindeki minibüs, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.

Direksiyonun hakimiyetini kaybedilmesinin ardından, minibüs yolun sol tarafında bulunan zeytin bahçesine devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüs içerisinde yolcu yoktu

Kazada esnasında minibüs içerisinde şans eseri yolcu bulunmazken, araç içerisinde yalnızca sürücü Muat O. ve kardeşi Ali O.'nun bulunduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü Murat O. ve kardeşi Ali O. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)