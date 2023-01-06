Hakkında kesinleşmiş 19 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası bulunan genç, ekiplerin takibi sonrasında saklandığı evdeki çekyatın altında yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 yaşındaki firari E.D., ekipleri harekete geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, hakkında konutta veya eklentilerinde yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 1 ay 5 gün hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan E.D.’nin bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Çekyat altında bulundu

Yapılan fiziki takibin ardından, jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada zanlı saklandığı çekyatın altında yakalandı.

Şüpheli tutuklandı

İHA'nın haberine göre, E.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası genç çekyat altında yakalandı ViDEO