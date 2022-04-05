Osmaniye'de kontrolden çıkan araba bariyerlere çarptı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kazada yaralanan 1’i ağır 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye-Gaziantep D-400 karayolu Şekerdere kavşağı yakınlarında feci bir kaza yaşandı.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

1'İ AĞIR, 4 YARALI

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde ağır hasar oluşurken, kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.