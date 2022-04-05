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    Osmaniye'de kontrolden çıkan araba bariyerlere çarptı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kazada yaralanan 1’i ağır 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 10:14
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    Osmaniye'de kontrolden çıkan araba bariyerlere çarptı

    Osmaniye-Gaziantep D-400 karayolu Şekerdere kavşağı yakınlarında feci bir kaza yaşandı.

    Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

    1'İ AĞIR, 4 YARALI

    Çarpmanın şiddetiyle otomobilde ağır hasar oluşurken, kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Osmaniye de kontrolden çıkan araba bariyerlere çarptı #1


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