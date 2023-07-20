Osmaniye'de köpeğini döven sahibine para cezası Evinde beslediği köpeğini paspasla döven şahıs, para cezasıyla kurtuldu. Cep telefonu ile çekilen şiddet görüntülerinden sonra el konulan köpek, barınağa yerleştirildi.

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DHA

Hayvana yönelik şiddetin adresi bu kez Osmaniye oldu…

18 Temmuz günü evinin balkonunda bir kişinin paspasla köpeğini dövdüğü anlar, komşusu tarafından cep telefonu ile görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Dolaşıma giren görüntüler büyük tepki çekerken, ihbar üzerine polis soruşturma başlattı.

Para cezasıyla kurtuldu

Yapılan incelemede köpeği dövdüğü belirlenen H.E. gözaltına alındı.

Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan köpeğe de el konuldu.

H.E., “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında 4 bin 554 TL idari para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.

Barınağa yerleştirildi

Veteriner tarafından muayene edilen köpek ise gerekli tedavilerin yapılması için Osmaniye Geçici Barınak görevlerine teslim edildi.