Osmaniye’de kundaklama şüphelileri 165 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

- Polis, Osmaniye'de bir kamyonetin kundaklanmasıyla ilgili 165 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek iki şüpheliyi tespit etti.
- Şüphelilerin bir benzin istasyonundan benzin alarak molotofkokteyli hazırladıkları ve kamyonete saldırı düzenledikleri belirlendi.
- A.A.K. ve E.C., yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım’da Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bir kamyonetin kundaklanması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki ve kent genelindeki kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin olaydan önce bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığını belirledi.
EKİPLER ADIM ADIM İZ SÜRDÜ
Zanlıların, aldıkları benzinle molotofkokteyli hazırlayıp park halindeki kamyonete attıktan sonra olay yerinden kaçtıkları görüntülerle tespit edildi.
Kimlikleri belirlenen A.A.K. ve E.C., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.