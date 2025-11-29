Osmaniye’de kundaklama şüphelileri 165 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı Park halindeki bir kamyonetin kundaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, polis ekipleri 165 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek olaya karışan 2 şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan A.A.K. ve E.C., tutuklandı.