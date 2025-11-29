Abone ol: Google News

Osmaniye’de kundaklama şüphelileri 165 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

Park halindeki bir kamyonetin kundaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, polis ekipleri 165 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek olaya karışan 2 şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan A.A.K. ve E.C., tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 23:47
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım’da Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bir kamyonetin kundaklanması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki ve kent genelindeki kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin olaydan önce bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığını belirledi.

EKİPLER ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Zanlıların, aldıkları benzinle molotofkokteyli hazırlayıp park halindeki kamyonete attıktan sonra olay yerinden kaçtıkları görüntülerle tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen A.A.K. ve E.C., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

