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    Osmaniye'de manavdan 15 kilo muz çalındı: Bekçiler yakaladı

    Bir manavdan yaklaşık 15 kilogram muz çalan hırsızlık şüphelileri devriye gezen bekçilerin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 09:35
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    Osmaniye'de manavdan 15 kilo muz çalındı: Bekçiler yakaladı

    Osmaniye'deki Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan bir manavdan yaklaşık 15 kilogram muz çalındı.

    Muzların çalınmasından sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaşmaya çalışan hırsızlık şüphelisi şahıslar Hacı Osmanlı Şehit Polis Mehmet Çatal Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan mahalle bekçilerinin dikkatini çekti.

    KOVALAMACAYLA YAKALANDILAR

    Şüphe üzerine durdurulmak istenen şahıslar kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı. GBT sorgulaması yapılan şahısların daha önceden hırsızlık suçundan birçok kaydı olan S.T. ve M.T. olduğu tespit edildi.

    Osmaniye'de manavdan 15 kilo muz çalındı: Bekçiler yakaladı VİDEO

    Osmaniye de manavdan 15 kilo muz çalındı: Bekçiler yakaladı #1

    HIRSIZLIKLARI BELİRLENDİ

    Yanlarında bulunan poşetlerde muz olduğunu fark eden bekçiler çevrede yaptıkları araştırmada şahısların yakalandıkları yerden iki sokak ileride bulunan manavdan muzları çaldıklarını belirledi.

    Osmaniye de manavdan 15 kilo muz çalındı: Bekçiler yakaladı #2

    MUZLAR İŞ YERİ SAHİBİNE GERİ VERİLDİ

    Gözaltın alınan şahıslar hakkında "İş yeri ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adli tahkikat başlatılırken çalınan muzlar ise iş yeri sahibine teslim edildi.

    Osmaniye de manavdan 15 kilo muz çalındı: Bekçiler yakaladı #3

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