Osmaniye'de marketten televizyon çalan hırsız yakalandı

Marketin önündeki televizyonu çalarak kayıplara karışan şahıs, kamera kayıtlarından tespit edilerek bulundu. Hırsız, çaldığı televizyonla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye’deki Rızaiye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan bir marketin önündeki televizyon çalındı.

Televizyonun çalındığını fark eden işyeri çalışanları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

24 ADET SUÇ KAYDI ÇIKTI

Marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler televizyonu çalan şahsın daha önceden çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan M.A. olduğunu tespit etti.





ÇALINTI TELEVİYZONLA YAKALANDI

Yapılan saha çalışmalarının ardından fiziki takibe alınan hırsızlık şüphelisi şahıs çaldığı televizyonla birlikte yakalandı.





MARKET ÇALIŞANLARINA TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılırken çalınan televizyon ise market çalışanlarına teslim edildi.