Osmaniye'de motosikletin altında kalan 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Kadirli ilçesinde annesiyle yürürken motosikletin çarptığı 4 yaşındaki Cemre, ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Annesi ile birlikte yürüyen 4 yaşındaki Cemre Su Alasırt ve annesi Suna Alasırt'a o esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan ve henüz kullanıcısı öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

Anne ve kızı yaralandı

Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine fırlayıp düşen Cemre Su Alasırt ağır yaralanırken annesi Suna Alasırt hafif şekilde yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı ile kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı anne-kız, ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Minik Cemre kurtarılamadı

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Cemre Su Alasırt hayatını kurtarılamadı. Olayla ilgili polis motosiklet sürücüsünü gözaltına alınırken, annenin tedavisi sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)