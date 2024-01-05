Osmaniye'de motosikletinin çalındığını polisten öğrendi, şikayete giderken iyi haberi aldı Düziçi ilçesinde motosikletinin çalındığını polisten öğrenen İbrahim Akça, şikayetçi olmak için emniyet müdürlüğüne giderken yolda motosikletinin bulunduğunu da öğrendi.

İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, polis ekipleri tarafından 80 AFE 862 plakalı motosikletin çalınmış olabileceği şüphesiyle harekete geçildi. Tescil sahibi İbrahim Akça, Uzunbanı Caddesi'nde bulunan iş yerinde polis ekipleri tarafından aranarak motosikletin yerini kontrol etmesi istendi.

Şikayet için karakola giderken, iyi haberi de aldı

Polis araştırmasının ardından evinin bulunduğu Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Mevlana Sokak'ta motosikletin olmadığını gören Akça, durumu fark ederek İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunmak üzere hareket etti. Ancak Akça'nın gitmeden önce öğrendiği bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi İsmail Ç. (36) yakalanmış ve motosiklet de ele geçirilmişti. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

"Motosikletimin çalındığını polis arkadaşımdan öğrendim"

Motosikletinin çalındığını polisin aramasıyla öğrendiğini söyleyen İbrahim Akça,şu ifadeleri kullandı:

Sabah saat 09.00 gibi emniyet müdürlüğünden polis arkadaşlar aradı, motosikletimin evde olup olmadığını kontrol etmemi söylediler. Eve gittiğimde motosikletin evde olmadığını fark ettim. Motosikletimin çalındığını öğrendim, polis arkadaşlarla birlikte evimin etrafına baktık bulamadık. Emniyet müdürlüğüne şikayetçi olmaya giderken yolda şahsın yakalandığını öğrendim. İfademi verirken de motosikletimin bulunduğunu öğrendim. Düziçi Emniyeti'ne çok teşekkür ederim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)