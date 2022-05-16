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    Osmaniye'de odun kaçakçılarının darbettiği orman muhafaza memurunu Bakan Kirişçi aradı

    Kaçak odun taşıyan kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı darbederken, şüpheliler yakalandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Yıldız'ı telefonla aradı.
    • 16.05.2022 - 06:13
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    Osmaniye'de odun kaçakçılarının darbettiği orman muhafaza memurunu Bakan Kirişçi aradı

    Dün Yarpuz Köyü yolunda İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak keşilmiş odun taşıdığı belirlenen kamyoneti durdurdu. Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi.

    4 kişi tartıştıkları memuru darbetti, köylüler kurtardı

    DHA'nın haberine göre; kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü. Yıldız'ı meslektaşlarının müdahalesi ile köylülerin elinden zor kurtarıldı.

    Başından ve gözünden yaralanan Yıldız, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldız'a saldıran 4 şüpheli, gözaltına alındı.

    Osmaniye de odun kaçakçılarının darbettiği orman muhafaza memurunu Bakan Kirişçi aradı #1

    Bakan Kirişçi'den geçmiş olsun telefonu

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçak odun taşıyan 4 kişinin saldırısına uğrayan orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı telefonla aradı. Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kirişci, hukuki süreci yakından takip edeceğini belirterek, "Yüce yargımız gerekli cezayı onlara mutlaka verecektir" dedi.

    Osmaniye de odun kaçakçılarının darbettiği orman muhafaza memurunu Bakan Kirişçi aradı #2

    Osmaniye de odun kaçakçılarının darbettiği orman muhafaza memurunu Bakan Kirişçi aradı #3


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