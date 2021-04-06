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    Osmaniye’de okul kantinine pencereden girip yiyecek çaldılar

    Pencereden girdikleri okul kantininden 250 lira değerinde yiyecek çalan şahıslar, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanarak tespit edildi.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 09:15
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    Osmaniye’de okul kantinine pencereden girip yiyecek çaldılar

    Osmaniye’nin Yaverpaşa Mahallesi’nde bulunan Varan Ortaokulu’nun kantinine pencereden giren şahıslar yiyecek çaldı.

    İşletmecinin fark etmesi ile olay polise intikal etti.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

    ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

    Görüntülerden şahısların kimlikleri tespit edildi.

    Fiziki takip neticesinde şüpheli iki şahıs yakalandı.

    250 lira değerinde yiyecek çalan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

    Osmaniye'de okul kantininden hırsızlık VİDEO

    Osmaniye’de okul kantinine pencereden girip yiyecek çaldılar #1

    Osmaniye’de okul kantinine pencereden girip yiyecek çaldılar #2

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