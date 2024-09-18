Osmaniye'de okul servisiyle otomobil çarpıştı: 11 öğrenci yaralı

DHA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde İrfanlı Mahallesi Asaf Namlı Bulvarı'nda, Harun Reşit İlkokulu öğrencilerini taşıyan Yunus E. idaresindeki 41 AUF 234 plakalı minibüs ile Emine D. yönetimindeki 01 EGG 30 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, elektrik direğine çarptı. Servisteki 11 öğrenci hafif yaralandı.
11 ÖĞRENCİ YARALANDI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Bir başka aracın kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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