Osmaniye'de orman yangını başladı Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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İHA

Yaz mevsimin gelmesiyle orman yangınları da peş peşe yaşanmaya başladı.

Bu kez adres Osmaniye...

Düziçi ilçesinde öğle saatlerinde ormandan dumanlar yükseldiği görüldü.

Orman yangını, ilçeye bağlı Söğütlügöl köyü sınırlarında çıktı.

Ekipler müdahale etti

Yangını fark eden yöre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile helikopter sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipleri hem havadan hem de karadan müdahaleye başladı.

Devam eden orman yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmasının aralıksız sürdüğü kaydedildi.