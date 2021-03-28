Hızla gelen araçlardan korunmak için apar topar emniyet şeridine geçen çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansırken 3 çocuğun futbol aşkı ölüm korkusunun önüne geçti.

Osmaniye’de keçi otlatan çocukların canı sıkıldı. Yanlarında top bulunan çocuklar can sıkıntısını futbol oynayarak gidermek istedi.

Ağır vasıta araçlarının şehir merkezinden geçişini önlemek amacıyla yapılan Güney Çevre Yolunu tercih eden 3 çocuk tehlikeye aldırış etmeden yolda futbol oynamaya başladı.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Hızla gelen araçları fark eden çocuklar apar topar çevre yolunun emniyet şeridine geçerek kendilerini emniyete almaya çalıştı.

Zaman zaman yoldan geçen sürücüler klakson çalarak çocuklara uyarıda bulundu.

Osmaniye'de otobanda futbol oynayan çocukların tehlikeli anları VİDEO

"YETER Kİ TOP OLSUN"

Çocukların futbol aşkı ölüm korkusunun önüne geçerken trafiği de tehlikeye düşürdü.

Çocuklar yeter ki top olsun her yerde futbol oynayabileceklerini söylediler.













