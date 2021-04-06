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    Osmaniye'de otomobil hırsızı, kameradan yakalandı

    Park halindeki otomobili çalarken kameralara yansıyan hırsızlık şüphelisi, yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 18:04
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    Osmaniye'de otomobil hırsızı, kameradan yakalandı

    Osmaniye'deki Küçük Sanayi Sitesi'nde 1 Nisan Perşembe günü otomobilini yol kenarına park edip bölgeden ayrılan bir vatandaş, döndüğünde otomobilini göremeyince polise haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    ÇEVRE, KONTROL ALTINA ALINDI

    Bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, sanayi sitesi çevresini de kontrol altına aldı. Yakalanacağını anlayan şüphelinin, otomobili ara sokağa park ederek kaçtığı belirlendi.

    Osmaniye'de otomobil hırsızı, kameradan yakalandı VİDEO

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Kimliği tespit edilen şüpheli E.A., saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. adliyeye sevk edildi.

    Osmaniye de otomobil hırsızı, kameradan yakalandı #1

    Osmaniye de otomobil hırsızı, kameradan yakalandı #2

    Osmaniye de otomobil hırsızı, kameradan yakalandı #3

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