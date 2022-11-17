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    Osmaniye’de, otomobil şarampole yuvarlandı

    Bekir G. idaresinde otomobil, kontrolden çıkıp 10 metrelik şarampolden yuvarlandı. Kazada Bekir G. ve eşi yaralandı.
    • 17.11.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 10:34
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    Osmaniye’de, otomobil şarampole yuvarlandı

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Beldesi Mezgitli bölgesinde Bekir G. isimli otomobil sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otomobil, yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlandı.

    Kazada otomobil kullanılmaz hale geldi.

    Kazazedeler, hastaneye kaldırıldı

    İHA’nın haberine göre; sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Mayriye G., kazayı yaralı olarak atlattı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Osmaniye’de, otomobil şarampole yuvarlandı VİDEO

    Osmaniye’de, otomobil şarampole yuvarlandı #1

    Osmaniye’de, otomobil şarampole yuvarlandı #2


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