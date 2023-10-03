Osmaniye'de otomobil tırın altına girdi

İHA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dehşetten dönüldü...
Gaziantep-Osmaniye TAG otoyolu Düziçi gişeleri bölgesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı.
Ekipler olay yerine geldi
Kazaya gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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