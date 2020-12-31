Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki kadın hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Kızlaç köyü yakınlarında Halil Kurt yönetimindeki 31 DA 647 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Elif Kurt olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Halil Kurt ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Kurt'un cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Bahçe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.