Osmaniye'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Karşıdan karşıya geçmek isteyen 77 yaşındaki Elmas Akdere'nin hayatını kaybettiği feci kaza kameraya yansıdı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde Emin Z. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Akdere'ye çarptı.

TAKLA ATIP SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan Elmas Akdere ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdere'yi hastaneye kaldırdı. Akdere, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Akdere'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücüsü Emin Z. de gözaltına alındı.