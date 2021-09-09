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    Osmaniye'de otomobilin çarptığı kadın öldü

    Karşıdan karşıya geçmek isteyen 77 yaşındaki Elmas Akdere'nin hayatını kaybettiği feci kaza kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 16:12
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    Osmaniye'de otomobilin çarptığı kadın öldü

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde Emin Z. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Akdere'ye çarptı.

    TAKLA ATIP SÜRÜKLENDİ

    Çarpmanın etkisiyle savrulan Elmas Akdere ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdere'yi hastaneye kaldırdı. Akdere, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    Akdere'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücüsü Emin Z. de gözaltına alındı.

    Osmaniye de otomobilin çarptığı kadın öldü #1

    Osmaniye de otomobilin çarptığı kadın öldü #2

    Osmaniye de otomobilin çarptığı kadın öldü #3

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