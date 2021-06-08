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    Osmaniye’de pencereye sıkışan kumruyu itfaiye ekipleri kurtardı

    Bir apartmanın balkon penceresine sıkışan kumru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yorgun düşen kumrunun su içerek kendine geldiği anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 15:47
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    Osmaniye’de pencereye sıkışan kumruyu itfaiye ekipleri kurtardı

    Osmaniye’de Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5’inci katındaki dairenin balkon penceresine kumru sıkıştı.

    Durumun fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar ev sahiplerine ulaşmaya çalıştı.

    Evde kimsenin olmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sevk edilen ekipler, binanın dışına merdiven kurdu.

    Merdivene çıkan itfaiye eri kumruyu sıkıştığı yerden kurtardı.

    Hiçbir yarası bulunmadığı tespit edilen kumrunun, çırpınmaktan yorgun düştüğü görüldü.

    Osmaniye’de pencereye sıkışan kumruyu itfaiye ekipleri kurtardı VİDEO

    GÖZDEN KAYBOLDU

    Bir süre kumruya su içirildi.

    Kumrunun suyu içtikçe kendine geldiği gözlendi.

    O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Yapılan müdahalenin ardından kendine gelen kumru, uçarak gözden kayboldu.

    Osmaniye’de pencereye sıkışan kumruyu itfaiye ekipleri kurtardı #1

    Osmaniye’de pencereye sıkışan kumruyu itfaiye ekipleri kurtardı #2

    Osmaniye’de pencereye sıkışan kumruyu itfaiye ekipleri kurtardı #3

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