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    Osmaniye'de PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

    “Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı” operasyonu kapsamında tespit edilen sığınaktan yaşam malzemeleri çıktı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 13:44
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    Osmaniye'de PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

    Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen “Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı” operasyonu devam ediyor.

    ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ BULUNDU

    Operasyonlar kapsamında ‘Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelerle ilgili adli tahkikat başlatıldı.

    Osmaniye de PKK ya ait sığınak ele geçirildi #1

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