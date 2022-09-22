Osmaniye'de polis, 6 kaçak göçmen yakaladı

Uygulama noktasındaki polis ekipleri 6 kaçak göçmeni bir otomobilde yakalarken, aracın 21 yaşındaki sürücüsü gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler, D-400 yolu Adana yönündeki uygulama noktasında, düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Yürütülen çalışma kapsamında, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

6 Suriyeli yakalandı

Durdurulan araçtaki aramada, resmi makamlarca verilen kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.

21 yaşındaki sürücüye işlem yapıldı

21 yaşındaki Suriyeli sürücü A.A. ise gözaltına alınırken, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı.

DHA'nın haberine göre araca el koyulurken, kaçak göçmenler de işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.





