Osmaniye'de polis, 6 ruhsatsız silah ele geçirdi

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulamalarda 3'ü tabanca, 3'ü av tüfeği olmak üzere 6 silah ele geçirildi.

Ülke genelinde polis ekiplerinin güvenliği sağlama amacıyla yürüttüğü çalışmalar sürerken, Osmaniye'de de polisler denetim yaptı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli ekipler şehrin dört bir tarafında vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor.

6 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan şok uygulamalarda 3’ü tabanca 3’ü av tüfeği olmak üzere ruhsatsız 6 silah ele geçirildi.

YASAL İŞLEM UYGUKLANDI

Gözaltına alınan 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



