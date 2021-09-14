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    Osmaniye'de polis, 6 ruhsatsız silah ele geçirdi

    Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulamalarda 3'ü tabanca, 3'ü av tüfeği olmak üzere 6 silah ele geçirildi.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 09:24
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    Osmaniye'de polis, 6 ruhsatsız silah ele geçirdi

    Ülke genelinde polis ekiplerinin güvenliği sağlama amacıyla yürüttüğü çalışmalar sürerken, Osmaniye'de de polisler denetim yaptı.

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli ekipler şehrin dört bir tarafında vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor.

    6 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan şok uygulamalarda 3’ü tabanca 3’ü av tüfeği olmak üzere ruhsatsız 6 silah ele geçirildi.

    YASAL İŞLEM UYGUKLANDI

    Gözaltına alınan 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

    Osmaniye de polis, 6 ruhsatsız silah ele geçirdi #1

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