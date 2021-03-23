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    Osmaniye'de polis gören hırsız, çalıntı motosikleti bırakıp kaçarken yakalandı

    Polis ekiplerini fark eden hırsız çaldığı motosikleti bırakıp kaçmaya yeltendiği sırada yakalanırken, araç sahibine teslim edildi.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 10:55
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    Osmaniye'de polis gören hırsız, çalıntı motosikleti bırakıp kaçarken yakalandı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında bir şüphelinin motosikleti iterek götürdüğünü fark etti.

    Ekiplerin kendisine yaklaştığını gören şüpheli, motosikleti bırakıp kaçmaya başladı. Şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    MOTOSİKLET SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlenen şüpheli Ş.Ö., emniyete götürüldü. Motosiklet sorgulandığında ise çalıntı olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.

    Osmaniye de polis gören hırsız, çalıntı motosikleti bırakıp kaçarken yakalandı #1

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