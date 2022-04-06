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    Osmaniye'de polisten kaçan araçta eroin bulundu

    Polis timlerinin dur ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu yakalanan araçtan 434 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheliden 1'i ise tutuklandı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 15:59
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    Osmaniye'de polisten kaçan araçta eroin bulundu

    Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde devriye gezen polis timleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

    Ekiplerin 'Dur' uyarısına uymayan sürücü, gaza basınca polis ekipleri de peşine düştü.

    ŞÜPHELİ ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Takip sonucu durdurulan otomobilde arama yapan polis, 434 gram eroin ele geçirdi.

    Araçta bulunan F.Ç. (22) ile H.T. (28) gözaltına alınıp Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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    2 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.Ç. tutuklandı, H.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi.

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