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    Osmaniye'de sahte para basan 2 kişiye tutuklama

    Kiraladıkları villada, ATM'den dahi geçen para basan 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 04.12.2022 - 14:43
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    Osmaniye'de sahte para basan 2 kişiye tutuklama

    Osmaniye'de sıradışı bir olay ortaya çıktı.

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, kiraladıkları villada sahte para basan 3 zanlı, para basmada kullanılan teknik ekipmanları ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı.

    ATM'den gerçek para çektiler

    Zanlıların kurdukları sistemle bastıkları sahte paraları Osmaniye, Adana, Mersin, Gaziantep ve Konya illerinde bulunan çeşitli ATM'lere yatırdıkları daha sonrasında ise yatırdıkları paraları sanal alışveriş kartlarına yükleyip çeşitli zincir mağazalardan alışveriş yaptıkları, ayrıca başka ATM'lerden de gerçek paraları çektikleri tespit edilmişti.

    Osmaniye de sahte para basan 2 kişiye tutuklama #1

    2 kişi cezaevini boyladı

    Gözaltına alınan ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan O.A., S.F., O.A.A. isimli 3 zanlı adliyeye sevk edildi. 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye de sahte para basan 2 kişiye tutuklama #2


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