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    Osmaniye’de şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız yakalandı

    Şehit ailesinin evini soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın hırsız tutuklandı. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan zanlıların polislerden kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 10:33
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    Osmaniye’de şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız yakalandı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yediocak Mahallesi’nde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Topal'ın ailesinin evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

    Hırsızlığın yaşandığı bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, evi soyan kadınların daha önceden 15 ayrı suç kaydı bulunan A.G., 12 ayrı suç kaydı bulunan H.Ç. ile bir suçtan kaydı bulunan A.G. olduğunu belirledi.

    KAÇIŞ ANI KAMERADA

    Adresleri belirlenen zanlıları yakalamak için baskın yapan ekipler, kaçmaya çalışan 3 kadını kovalamaca sonunda kıskıvrak yakaladı.

    Polis ekiplerince yakalanan zanlıların polislerden kaçış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    3’Ü DE TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., H.Ç. ve A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Zanlıların şehit ailesinin evinden çaldığı belirlenen 4 adet yarım altın, 8 adet çeyrek altın, 3 bin TL nakit para ile şehidin beylik tabancasının aileye teslim edildiği öğrenildi.

    Osmaniye’de şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız yakalandı #1

    Osmaniye’de şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız yakalandı #2

    Osmaniye’de şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız yakalandı #3

    Osmaniye’de şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız yakalandı #4


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