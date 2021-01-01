Osmaniye’de sevdiği kızla evlenemeyen genç ölmek istedi

Atlamak için dokuzuncu katın balkonuna çıkan genci, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik kurtardı. Yaşanan kargaşa anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Osmaniye’de sevdiği kızın kendisine verilmediğini iddia eden Yasin T., Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Esen Sitesi A Blok 9. katta bulunan evinde yılbaşı gecesini geçirmek istedi.

Şahıs daha sonra 155 polis imdat hattını arayarak, Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik ile görüşmek istediğini söyledi. Olay yerine giden Çelik, canına kıyacağını söyleyen Yasin T.’yi bir süre kapı önünde konuşarak, ikna etmeye çalıştı.

4 SAATTE İKNA OLDU, KAPIYI AÇTI

Çabaların sonuçsuz kalması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsın kendisini balkondan atacağını söylemesi üzerine tüm hazırlıklarını tamamlayarak, hazır halde bulundu.

Yaklaşık 4 saat kadar Yasin T.’yi ikna etmeye çalışan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik, şahsa kapıyı açtırmayı başardı.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ TUTUP, YAKALADI

Ancak Yasin T. bu defa da kendisini arka odaya kilitledi.

Kapıyı kırarak odaya giren Çelik, şahsı dokuzuncu katta bulunan evinin balkonundan atlamaya çalışırken son anda tutmayı başardı.

Ekip arkadaşlarının da yardımıyla odaya çekilen şahıs, sakinleştirilmeye çalışıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde hazırda bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasin T., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yasin T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.