Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünden çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sararken şoför ve yolcular son anda kurtuldu.

İHA

Diyarbakır'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünün Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı.

Motor bölümündeki dumanları fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları otobüsten çıkardı.

Alevler aracın diğer bölgelerine de sıçradı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Otobüs hurdaya döndü

Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)