Pazara getirdiği elmaları satamayan esnaf, "Tarlaya gitsem yevmiyecilik yapsam bundan çok kazanırdım. Demek ki esnaflık bitmiş" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyyar satıcı olan vatandaş, elinde kalan elmaları ücretsiz olarak dağıttı.

Tekin Alasırt isimli vatandaş, yayladan topladığı elmaları satmak için pazarda tezgah açtı.

Satışı umduğu gibi gitmeyen Alasırt, pazara getirdiği elmaları satamayınca "Para kazanamıyoruz en azından hayır kazanayım” diyerek vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

"400 kilo elmanın 50 kilosunu sattım"

Mağduriyetini dile getiren seyyar satıcı Alasırt, "Yaylaya gittim 400 kilogram elma topladım. 400 kilo elmanın 50 kilosunu sattım, geriye kalanı duruyor, satamadım. Akşam oldu satamadım hala, ben de hayrıma dağıttım. Yani para pul istemiyorum. 250 lira gaz masrafım oldu, ondan sonra git gel masrafım, işçilik masrafım derken yaklaşık bin liraya yakın masrafım oldu. Ben bir de elmayı borca aldım. Ben bu elmanın parasını nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Elmayı 3 liraya aldım, 5 liraya satmaya çalıştım ve satamadım onu da.

Millet 5 liraya elma alamıyor yani düşünün artık hesabını siz yapın. 3 liraya ben aldım, 2 lira kârıyla zaten masrafları hesap etmiyorum yani 2 lira toplamda 2 lira kâr kalıyor bana sözde. 50 kilo elma sattım 50 kilo elmada 2 liradan kâr yaptığıma göre 100 lira karım olmuş oluyor, 100 lirayla da ben nasıl geçineceğim, ne yapacağım?" dedi.

Osmaniye'de seyyar satıcı elinde kalan elmaları ücretsiz dağıttı VİDEO





"Artık ben bu işi yapmayacağım"

ANKA'nın haberine göre; Esnaflığa devam etmeyeceğini belirten Alasırt, "Tarlaya gitsem yevmiyecilik yapsam bundan çok kazanırdım. Ama ne yapayım ben de daha iyi olur mu düşüncesiyle bu işe giriştim ama olmuyor yani. Demek ki esnaflık bitmiş. Artık ben bu işi yapmayacağım vazgeçtim, yani tamamen bırakıyorum bu işi, esnaflığı." şeklinde konuştu.