Osmaniye’de sokak köpeklerinin kavgası esnafı korkuttu

Sokak ortasında birbirine saldıran köpeklerin kavgası, yol üzerinde oturan Yunus Karınlı ile Veli Köken’i korkuttu. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde esnaflık yapan Yunus Karınlı ve Veli Köken, iş yerlerinin önünde oturdukları sırada iki grup sokak köpeği karşı karşıya geldi.

Sürü halinde dolaşan köpekler, bir anda birbirlerine saldırmaya başladı.

Yusuf Karınlı ve Veli Köken, panikle yerlerinden fırladı.

PASPASI KÖPEKLERE FIRLATTI

Karınlı, köpekleri uzaklaştırmak için can havliyle eline geçirdiği paspası köpeklere fırlattı.

Köpeklerin dağılmasıyla esnaf rahat bir nefes aldı.

Yaşanan panik anları, iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Osmaniye’de köpeklerin kavgası esnafı korkuttu VİDEO



“KÖPEKLERDEN ÇOCUKLARI ÇÖP ATMAYA GÖNDEREMİYORUM”

Yunus Karınlı, yaşadığı korku dolu anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Saat 07.00 gibi dükkanımızı açtık. Arkadaşla burada sohbet ediyorduk. İki üç köpek birbirlerine hırlaşıp dururken biri bir tanesine geldi diğerleri de sürü halinde nereden geldiyse hepsi bir köpeğe çöktü, öldürüyorlar. Ben de kaçmak amaçlı kalktım da paspas aklıma geldi. Can havliyle paspası aldım, üzerlerine attım. Allah’tan köpekler korktu da kaçtı. Ben iş yerinden yorgun eve gidiyorum bir çöp atıyorum. Hanım diyor köpeklerden çocukları çöp atmaya gönderemiyorum.”



