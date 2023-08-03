Osmaniye’de sulama kanalına giren 3 gençten 2'si kurtarıldı Kentte sıcak hava nedeniyle serinlemek için ait sulama kanalına giren 3 gençten biri kendi imkanlarıyla çıktı, diğerini ekipler kurtardı. 22 yaşındaki genç ise suda kayboldu.

İHA

Osmaniye’de sulama kanalına giriş, bir kez daha ölümle sonuçlandı.

Kesmeburun köyünde kanala giren Suriyeli 3 genç akıntıya kapıldı.

Gençlerden biri kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, ikisi sürüklenmeye devam etti.

1'i kurtuldu diğeri kayıp

Bu sırada akıntıya kapılan gençlerden biri, çevredeki köylüler tarafından suya ip atılarak kurtarıldı, diğeri gözden kayboldu.

Vatandaşlarca kurtarılan genç, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalışmalar sürüyor

Akıntıya kapılarak kaybolan gencin isminin Muhammed Musullu olduğu öğrenildi.

Gence ulaşmak için Osmaniye Belediyesi itfaiyesine bağlı dalgıçların çalışması sürüyor.