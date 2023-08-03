Osmaniye’de sulama kanalına giren 3 gençten 2'si kurtarıldı

İHA
Osmaniye’de sulama kanalına giriş, bir kez daha ölümle sonuçlandı.
Kesmeburun köyünde kanala giren Suriyeli 3 genç akıntıya kapıldı.
Gençlerden biri kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, ikisi sürüklenmeye devam etti.
1'i kurtuldu diğeri kayıp
Bu sırada akıntıya kapılan gençlerden biri, çevredeki köylüler tarafından suya ip atılarak kurtarıldı, diğeri gözden kayboldu.
Vatandaşlarca kurtarılan genç, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çalışmalar sürüyor
Akıntıya kapılarak kaybolan gencin isminin Muhammed Musullu olduğu öğrenildi.
Gence ulaşmak için Osmaniye Belediyesi itfaiyesine bağlı dalgıçların çalışması sürüyor.