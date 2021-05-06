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Osmaniye’de şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

Osmaniye’de şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

Polis ekipleri devriye gezerken şüphelendiği araçta aramalar yaptı. Üzerinde uyuşturucu çıkan 4 kişinin ikametlerinde de aramalar yapıldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.