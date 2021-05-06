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- Osmaniye’de şüpheli araçta uyuşturucu bulundu
Osmaniye’de şüpheli araçta uyuşturucu bulundu
Polis ekipleri devriye gezerken şüphelendiği araçta aramalar yaptı. Üzerinde uyuşturucu çıkan 4 kişinin ikametlerinde de aramalar yapıldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- İHA
- 06.05.2021 - 08:43
Osmaniye merkez Dereobası Caddesi üzerinde, polis ekipleri devriye gezerken bir otomobilden şüphelendi.
Şüpheli araç ‘dur’ ihtarına uymayınca kovalamaca başladı.
Kısa süre sonra durdurulan araçta bulunan sürücü dahil 4 kişinin üzerinde arama yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
83.34 gram bonzai, 30.51 gram metamfetamin ile 161.95 gram eroin bulundu.
Ekipler, şahısların ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 445.82 gram bonzai, 10 adet suboxone hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret’ suçundan adliyeye sevk edildi.