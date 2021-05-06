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    Osmaniye’de şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

    Polis ekipleri devriye gezerken şüphelendiği araçta aramalar yaptı. Üzerinde uyuşturucu çıkan 4 kişinin ikametlerinde de aramalar yapıldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 08:43
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    Osmaniye’de şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

    Osmaniye merkez Dereobası Caddesi üzerinde, polis ekipleri devriye gezerken bir otomobilden şüphelendi.

    Şüpheli araç ‘dur’ ihtarına uymayınca kovalamaca başladı.

    Kısa süre sonra durdurulan araçta bulunan sürücü dahil 4 kişinin üzerinde arama yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    83.34 gram bonzai, 30.51 gram metamfetamin ile 161.95 gram eroin bulundu.

    Ekipler, şahısların ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 445.82 gram bonzai, 10 adet suboxone hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret’ suçundan adliyeye sevk edildi.

    Osmaniye’de şüpheli araçta uyuşturucu bulundu #1

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