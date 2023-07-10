Osmaniye'de tankere arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi can verdi

İHA
Osmaniye'de korkunç kaza...
Toprakkale-Erzin otoyolu İskenderun istikametinde ilerleyen otomobil aynı yönde ilerleyen tankere arkada çarptı.
Çapmanın etkisiyle tankerin altına giren ve kağıt gibi bükülüp hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada otomobilde bulunan 3 kişi sıkıştığı yerden çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.