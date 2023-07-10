Osmaniye'de tankere arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi can verdi
İHA

Osmaniye'de korkunç kaza...

Toprakkale-Erzin otoyolu İskenderun istikametinde ilerleyen otomobil aynı yönde ilerleyen tankere arkada çarptı.

Çapmanın etkisiyle tankerin altına giren ve kağıt gibi bükülüp hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de tankere arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi can verdi

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada otomobilde bulunan 3 kişi sıkıştığı yerden çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.