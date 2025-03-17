Osmaniye'de tarla sulamaya giden çiftçinin cansız bedeni bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli beldesinde çiftçi İsmail Dombaloğlu, gündüz saatlerinde tarlayı sulamak için evden çıktı.
56 yaşındaki Dombaloğlu, akşam havanın kararmasına rağmen eve dönmeyince yakınları telefonla ulaşmak istedi.
Dombaloğlu'nun telefonunu açmaması üzerine endişelenen yakınları tarlaya gitti.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Tarlada arama yapan yakınları Dombaloğlu'nu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Dombaloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dombaloğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Dombaloğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulurken kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından belli olacak.
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