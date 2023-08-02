İHA

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Osmaniye'de saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Ek Sanayi Sitesi'nde oto yıkama-yağlama yapılan iş yerinde, tanker temizlendiği sırada patlama oldu.

Patlamayla birlikte iş yerinde çıktı.

Otomobil de alevleri büyüttü

İş yerindeki otomobil de yangında alırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

İş yerinin depo kısmının da kullanılamaz hale geldiği yangında 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de temizlik yapılan tankerde patlama meydana geldi

2 kişi yaralandı: Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.