Osmaniye'de temizlik yapılan tankerde patlama meydana geldi

İHA
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Osmaniye'de saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Ek Sanayi Sitesi'nde oto yıkama-yağlama yapılan iş yerinde, tanker temizlendiği sırada patlama oldu.
Patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıktı.
Otomobil de alevleri büyüttü
İş yerindeki otomobil de yangında alev alırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
İş yerinin depo kısmının da kullanılamaz hale geldiği yangında 2 kişi yaralandı.
2 kişi yaralandı: Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.