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    Osmaniye'de terör örgütü üyesi gözaltına alındı

    DEAŞ faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında yakalanan şüphelinin evinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 13:03
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    Osmaniye'de terör örgütü üyesi gözaltına alındı

    Osmaniye Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

    FAALİYET GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Çalışma kapsamında, yabancı uyruklu bir şahsın Suriye’de bulunduğu süre içerisinde örgütün içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    Bunun üzerine şüpheli H.K.’nin kaldığı adres belirlenip operasyon düzenlendi.

    Osmaniye de terör örgütü üyesi gözaltına alındı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

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