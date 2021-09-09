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    Osmaniye’de tesisat malzemeleri çalan hırsız operasyonla yakalandı

    Bir apartmanda bulunan sıhhi tesisat malzemelerini çalan bisikletli hırsız, yapılan takibin ardından operasyonla gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 09:00
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    Osmaniye’de tesisat malzemeleri çalan hırsız operasyonla yakalandı

    Osmaniye’de merkeze bağlı Adnan Menderes Mahallesi’ndeki bir apartmanın sıhhi tesisat malzemelerinin bulunduğu katına hırsız girdi.

    Malzemelerin çalınması ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    29 ADET SUÇ KAYDI BULUNUYOR

    Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bisikletle gelen bir şahsın apartmana girdikten sonra değeri yaklaşık 500 lira olan sıhhi tesisat malzemelerini çaldığını ve şahsın daha önceden çeşitli suçlardan 29 adet kaydı bulunan S.A. olduğunu tespit etti.

    OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan fiziki takibin ardından metruk bir binada saklandığı belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. isimli hırsızlık şüphelisi şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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