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    Osmaniye'de tırdaki aküyü çaldılar

    Sokak üzerinde park halinde bulunan tırın aküsünü çalan 2 kişi, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 15:20
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    Osmaniye'de tırdaki aküyü çaldılar

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 19 ve 20 Mart'ta meydana gelen akü hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı.

    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

    ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

    Yapılan operasyon sonunda şüpheli M.T. yakalanırken, diğer şüpheli S.A.’nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. M.T.'nin emneyetteki sorgusu sürüyor.

    Osmaniye de tırdaki aküyü çaldılar #1

    Osmaniye de tırdaki aküyü çaldılar #2

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