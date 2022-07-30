Osmaniye'de traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Osmaniye'de traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Traktörle çarpışan motosikletteki Gencay Kurtoğlu ve kuzeni Osman Demircioğlu, hayatını kaybetti.

Osmaniye merkeze bağlı Kesmeburun köyünde, Gencay Kurtoğlu yönetimindeki motosiklet, Rami P.'nin kullandığı traktör ile çarpıştı.

1 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Gencay Kurtoğlu'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Kurtoğlu'nun arkasında oturan kuzeni Osman Demircioğlu da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü Rami P.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.