Osmaniye'de uyardığı komşusu tarafından öldürülen polisin cenazesi defnedildi Havaya ateş açtığı için uyardığı komşusu tarafından av tüfeğiyle öldürülen polis memuru Hüseyin Uğurlu'nun cenazesi toprağa verildi. Katil komşunun madde bağımlısı olduğu öğrenildi.

AA Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 40 yaşındaki polis memuru Hüseyin Uğurlu, iznini geçirmek için 2 gün önce memleketi Osmaniye'ye gitti. Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesinin evinde otururken, komşusu A.K. balkondan havaya tüfekle ateş açtı. Uyaran polis memurunu vurdu Bunun üzerine polis memuru balkona çıktı ve A.K.’yi uyardı. Şüpheli ateş etmeye devam edince Uğurlu ile aralarında tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışmada Uğurlu, A.K.'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu omzundan vuruldu. Ameliyata alındı ancak... Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekiler durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilen polis, hemen özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Uğurlu’nun durumu daha da ağırlaştı. Polis katili tutuklandı Ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verilen polisin kalbi, helikoptere alındığı sırada durdu. Polis memuru Uğurlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.K. ise polis ekipleri tarafından evinde av tüfeği ve balta ile yakalandı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Son yolculuğuna uğurlandı Polis Uğurlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı… Osmaniye Devlet Hastanesi morgundaki işlemler sonrası yakınlarına teslim edilen Uğurlu'nun naaşı, cenaze namazı için Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Buradaki törene Uğurlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Albay Can Altundarak, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından polis memurunun naaşı, Asri Mezarlık'ta defnedildi.