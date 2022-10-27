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- Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Evinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- 27.10.2022 - 08:55
- Güncelleme : 27.10.2022 - 09:14
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde E.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.
Şüpheliyi fiziki takibe alarak bilgiyi doğrulayan ekipler, şahsın adresine operasyon düzenledi.
3 kilo 200 gram kubar esrar bulundu
Yapılan baskında E.Ç. gözaltına alınırken evde yapılan aramada, 3 kilo 200 gram kubar esrar ile boyları 1-2 metre aralığında çok sayıda Hint kenevirine el konuldu.
Şüpheli tutuklandı
İHA'nın haberine göre, Jandarmadaki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.