Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Evinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde E.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.

Şüpheliyi fiziki takibe alarak bilgiyi doğrulayan ekipler, şahsın adresine operasyon düzenledi.

3 kilo 200 gram kubar esrar bulundu

Yapılan baskında E.Ç. gözaltına alınırken evde yapılan aramada, 3 kilo 200 gram kubar esrar ile boyları 1-2 metre aralığında çok sayıda Hint kenevirine el konuldu.

Şüpheli tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Jandarmadaki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.