Uyuşturucu tacirlerine yönelik 1 Mart-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Osmaniye’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine operasyon düzenledi.

30 KİŞİ TUTUKLANDI

1 Mart-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar kapsamında, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’, ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Ettirmek’ suçlarından gözaltına alınan 138 kişiden 18’i tutuklandı.

Ayrıca, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan aranması olan 21 şahıstan 12’si tutuklandı.

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 30 kişi tutuklandı ViDEO

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar kapsamında 155 gram kubar esrar, 1 kilo 330 gram toz esrar, 687 gram metamfetamin, 282 gram eroin, 497 gram bonzai, 3 adet captagon hap, 3 adet ecstasy hap, 187 adet yeşil reçeteye tabi hap, 13 kök Hint keneviri, 2 adet tabanca, 1 adet şarjör, 19 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 14 adet av tüfeği kartuşu ile 4 adet hassas terazi ele geçirildi.