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    Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

    Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 10:04
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    Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

    Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından, Bahçe ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

    8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar kapsamında T.B., M.A., R.K., G.Y., İ.K., G.Y., S.T. ve B.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan 3’ü tutuklanırken 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli şahsın ise karakolda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Öte yandan, Bahçe ilçesinde 22 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, ara yakalamalarda ise 4 şahıs gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında 16 gram bonzai ile 56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı VİDEO

    Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı #1

    Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı #2

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