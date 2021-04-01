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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
- İHA
- 01.04.2021 - 09:45
- Güncelleme : 01.04.2021 - 10:04
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından, Bahçe ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar kapsamında T.B., M.A., R.K., G.Y., İ.K., G.Y., S.T. ve B.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan 3’ü tutuklanırken 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli şahsın ise karakolda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan, Bahçe ilçesinde 22 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, ara yakalamalarda ise 4 şahıs gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında 16 gram bonzai ile 56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı VİDEO