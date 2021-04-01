Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından, Bahçe ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar kapsamında T.B., M.A., R.K., G.Y., İ.K., G.Y., S.T. ve B.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan 3’ü tutuklanırken 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli şahsın ise karakolda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Bahçe ilçesinde 22 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, ara yakalamalarda ise 4 şahıs gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında 16 gram bonzai ile 56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı VİDEO