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    Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

    Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
    • 10.05.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 09:30
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    Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kararlılıkla devam ediyor...

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

    11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

    Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle belirlenen 11 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 90 polisin katıldığı operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde destek verdi.

    Osmaniye de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı #1

    Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi

    Özel Harekat Polislerinin ‘aç kapıyı polis’ uyarısının ardından adreslere yapılan baskında ekipler tarafından belirlenen noktalar didik didik arandı. Operasyon çerçevesinde ki adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda eroin, esrar, bonzai ele geçirildi. 9 şüpheli şahsın gözaltına alındığı operasyonda 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Osmaniye de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı #2

    Osmaniye de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı #3

    Osmaniye de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı #4


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