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- Osmaniye’de, uyuşturucu parasını bisiklet çalarak çıkardı
Osmaniye’de, uyuşturucu parasını bisiklet çalarak çıkardı
Farklı mahallelerden 2 bisikletin çalınması üzerine çalışma başlatan ekipler, hırsızın H.T. isimli şahıs olduğunu belirledi. Yakalanan şahsın bisikletleri uyuşturucu alabilmek için sattığı belirlendi.
- DHA
- 25.08.2021 - 14:03
- Güncelleme : 25.08.2021 - 14:08
Osmaniye’de, Adnan Menderes ve Raufbey mahallelerindeki iki farklı adreste bisiklet hırsızlığı yaşandı.
Gelen ihbarları değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar başlattı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Çevredeki binaların ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı.
Şüphelinin, daha önceden 18 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan H.T. (24) olduğu tespit edildi.
Osmaniye’de bisiklet hırsızı kamerada ViDEO
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan H.T., emniyetteki ifadesinde çaldığı 2 bisikleti uyuşturucu temin etmek için tanımadığı şahıslara sattığını beyan etti.
H.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.