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    Osmaniye’de, uyuşturucu parasını bisiklet çalarak çıkardı

    Farklı mahallelerden 2 bisikletin çalınması üzerine çalışma başlatan ekipler, hırsızın H.T. isimli şahıs olduğunu belirledi. Yakalanan şahsın bisikletleri uyuşturucu alabilmek için sattığı belirlendi.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 14:08
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    Osmaniye’de, uyuşturucu parasını bisiklet çalarak çıkardı

    Osmaniye’de, Adnan Menderes ve Raufbey mahallelerindeki iki farklı adreste bisiklet hırsızlığı yaşandı.

    Gelen ihbarları değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar başlattı.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

    Çevredeki binaların ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı.

    Şüphelinin, daha önceden 18 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan H.T. (24) olduğu tespit edildi.

    Osmaniye’de bisiklet hırsızı kamerada ViDEO

    Osmaniye’de, uyuşturucu parasını bisiklet çalarak çıkardı #1

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan H.T., emniyetteki ifadesinde çaldığı 2 bisikleti uyuşturucu temin etmek için tanımadığı şahıslara sattığını beyan etti.

    H.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye’de, uyuşturucu parasını bisiklet çalarak çıkardı #2

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