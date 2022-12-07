Osmaniye’de uzman çavuş husumetlisini öldürdü

Uzman çavuş, tartıştığı husumetlisini beylik tabancasıyla başından vurdu. Hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki adam ölürken, uzman çavuş gözaltına alındı.

Osmaniye’nin Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş R.E., izinli gününde Kadirli ilçesi Pazar Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde husumetli olduğu Mustafa Tilim ile karşılaştı.

İkili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tilim, aracından aldığı sopayla R.E.'ye saldırdı.

Başından vurdu

28 yaşındaki R.E. ise beylik tabancasını çekip Mustafa Tilim'e (44) 3 el ateş etti.

Başından yaralanan Tilim, yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

DHA’nın haberine göre ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Tilim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mustafa Tilim’in cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, R.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.