28 Temmuz’da başlayan yangınların söndürülmesinin ardından ekipler, küllerin arasında 2 kaplumbağa olduğunu gördü. Kaplumbağalar, suyla serinletilmelerinin ardından doğaya salındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde 28 Temmuz'da çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları ile 4 günün ardından söndürülebildi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden gönderilen arazöz ekibinden Uğur Yiğit, Nihat Saraçlı ve Yalçın Karademir, söndürme çalışmaları sırasında yanan bölgede küller arasında 2 kaplumbağa olduğunu gördü.

Kaplumbağalar, işçiler tarafından bulundukları yerden alındı.

Suyla serinletilen kaplumbağalar, daha sonra güvenli bir bölgeye götürülerek doğaya salındı.

“CANLA BAŞLA YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞTIK”

Söndürme çalışmaları için bölgeye bin kilometre uzaktan geldiklerini belirten Uğur Yiğit şu ifadeleri kullandı:

“Burada canla başla yangını söndürmek için çalıştık. Soğutma çalışması sırasında yanan bölgede iki kaplumbağa gördük ve arkadaşlarla kaplumbağaları alarak ilk önce onları serinlettik. Daha sonra da doğaya geri bıraktık.”

Osmaniye’de yangın bölgesinde kaplumbağalar suyla serinletildi VİDEO



“HALKIN DESTEĞİNİ BURADA HİSSETTİK”

Orman işçisi Nihat Saraçlı ise şu sözleri kaydetti:

“Osmaniye halkına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten halkın desteğini burada hissettik. Çok şükür yangını söndürdük. Soğutma çalışması sırasında yanan yerde iki kaplumbağa gördük. Onları alarak soğutup su verdik ve doğaya tekrar bıraktık.”



