Osmaniye’de yankesicilik yapan 5 kişi, gizli bölmeli araçla yakalandı

Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Salı Pazarı’nda iki vatandaşın cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan hızlı takip sonucunda, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli, kullandıkları araçla birlikte kıskıvrak yakalandı.

GİZLİ BÖLMEDEN ÇALINTI TELEFONLAR ÇIKTI

Şüphelilerin aracında yapılan detaylı aramada, özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit edildi. Bu bölümde bulunan çalıntı cep telefonları ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

SABIKALARI KABARIK

Gözaltına alınan şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

• M.O.: 2 yankesicilik, 2 hırsızlık dahil toplam 10 kayıt

• S.Y.: 2 yankesicilik, 1 hırsızlık dahil toplam 5 kayıt

• M.O.: 3 yankesicilik, 12 hırsızlık dahil toplam 21 kayıt

• Y.O.: 2 yankesicilik dahil toplam 4 kayıt

• A.G.: 2 yankesicilik dahil toplam 4 kayıt

5 KİŞİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.